per Mail teilen

Auf der B466 zwischen Süßen und Donzdorf sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Eine Frau starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Fahrer sowie ein Kleinkind wurden schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Göppingen ist am Montagmorgen eine 21-jährige Frau tödlich verletzt worden. Mehrere weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, teilte die Polizei mit. Der Unfall ereignete sich gegen 6:30 Uhr auf der B466 zwischen Süßen und Donzdorf.

Unfall bei Süßen: Auto gerät in den Gegenverkehr

Zu dem Unfall kam es laut Polizei, nachdem ein 21-jähriger Fahrer aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren hatte. Er geriet demnach auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die 21-jährige Beifahrerin wurde dabei eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Fahrer der beiden beteiligten Autos sowie ein einjähriges Kleinkind, das in dem Auto des 21-Jährigen saß, wurden schwer verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Zur Klärung der genauen Unfallursache hat die Ulmer Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet. Die Bundesstraße 466 war mehrere Stunden lang voll gesperrt.