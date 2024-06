Als Autor von Karten- und Brettspielen ist Wolfgang Kramer eine Legende. Fünf Mal hat er den "Spiele-Oscar", den Preis "Spiel des Jahres", geholt - so oft wie niemand sonst. Heute lebt er in einer Seniorenresidenz in Stuttgart - und ist weiter Spieleerfinder.

Ein kleines Zimmer voll großer Leidenschaft: Eine ganze Regalwand mit Karten- und Brettspiele dominiert die paar Quadratmeter, ringsum und auf den zwei Schreibtischen türmen sich Spielekartons, teils wagemutig aufgeschichtet. Der Blick aus der Fensterfront an der Stirnseite der Kammer geht weit hinaus über Stuttgart und das Umland. Dort, jenseits des Neckars in Bad Cannstatt, ist Wolfgang Kramer 1942 geboren worden. Dort saß er bereits mit der Großmutter am Küchentisch und hat gespielt.

Fünf Mal das "Spiel des Jahres", den "Brettspiel-Oscar", für Kramer

Und heute sitzt er hier, im obersten Stockwerk von einem der Wohntürme der gediegenen Seniorenresidenz Augustinum auf dem Killesberg in Stuttgart und macht, was er im Grunde zeitlebens gemacht hat: Brettspiele erfinden, Kartenspiele austüfteln. Seit den 1970er-Jahren veröffentlicht er Spiele, fünf Mal hat er bereits das "Spiel des Jahres", quasi den "Spiele-Oscar", gewonnen. Und den "Deutschen Spielepreis", sozusagen der "Spiele-Grammy", hat er unter anderem für sein Lebenswerk erhalten.

Heimlich und Co. ist noch nicht einmal Wolfgang Kramers erstes Erfolgs-Spiel. Aber es ist das erste, das den Titel "Spiel des Jahres erhalten hat, nämlich im Jahr 1986. Es ist bis heute erhältlich - und hat die den Spielplan umlaufende Siegpunkte-Zählleiste etabliert, die bis heute "Kramerleiste" heißt. Es ist ein Bluff-Spiel. Dabei geht es darum, so lange wie möglich zu verheimlichen, welches die eigene Spielfigur ist. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit dem Spiel "Auf Achse" hat Wolfgang Kramer die gleichnamige TV-Serie der ARD mit Manfred Krug verspielt - und damit das "Spiel des Jahres 1987" gewonnen. Es ist ein "Pick-up-and-Deliver"-Spiel: Auf einer Karte von Europa müssen die Spieler Waren aufsammeln und andernorts wieder abladen. Wie in der Fernsehserie eben. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit "6 nimmt!" hat Wolfgang Kramer 1994 nicht das "Spiel des Jahres" gewonnen. Dafür holte es den "Grammy" der Spieleszene, den "Deutschen Spielepreis". Es ist bis heute der Toptitel von Kramer. Die Spielenden erhalten bei dem Klassiker Karten mit Werten von 1 bis 104 auf die Hand und decken immer gleichzeitige eine davon aus. Dann bilden sie fünf Reihen. Legt jemand eine sechste Karte in eine Reihe, muss er die fünf davor als Minuspunkte nehmen. SWR Bild in Detailansicht öffnen El Grande ist ein Spiel von Wolfgang Kramer, in dem es um Mehrheiten auf einer Landkarte geht - ein anspruchsvolles Spiel für Taktiker, das bis heute in der Szene als Klassiker gilt. Das "Spiel des Jahres 1996" ist 2023 in einer komplett überarbeiteten Neuauflage erschienen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit "Tikal" holte Wolfgang Kramer 1999 sein viertes "Spiel des Jahres". Es ist in Kooperation mit dem Spieleautor Michael Kiesling entstanden, mit dem Kramer bis heute zusammenarbeitet - obwohl sein Kompagnon bei Bremen wohnt. "Tikal" ist ein anspruchsvolles Entdecker-Spiel, in dem man jede Runde geschickt seine Aktionspunkte ausgeben muss, um sich auf dem Spielplan auszubreiten. SWR Bild in Detailansicht öffnen Mit "Torres" holte Wolfgang Kramer 2000 gleich wieder zusammen mit Michael Kiesling das "Spiel des Jahres" - es ist bis dato seine letzter "Brettspiel-Oscar". In dem Spiel müssen Türme geschichtet und mit den eigenen Figuren dann erklommen werden - ein tüfteliges, abstraktes Spiel, das sich ein wenig wie Schach anfühlt - und so als Preisträger polarisiert hat: Die einen fanden es genial, die anderen zu kopflastig. SWR Bild in Detailansicht öffnen "Die wandelnden Türme" ist ein aktuell erfolgreiches Spiel von Wolfgang Kramer, das Spielepreise in den Niederlanden und Belgien erhalten hat und das auch vom US-amerikamischen Hochbegabten-Verein "Mensa" ausgezeichnet wurde. Zudem hat es den Titel "Generationenspiel" erhalten, eignet sich also zum gemeinsamen Spielen aller Altersgruppen. Es hat ein kleines Memory-Element, ansonsten ist es ein taktischer Wettlauf. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Kramer war der erste Spieleerfinder in Deutschland, der seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat. Dafür hat er in den Achtzigern einen guten Job, die Leitung eines Rechenzentrums bei Bosch in Stuttgart, aufgegeben. Ein Wagnis, das sich gelohnt hat und das er nie bereute. Sein erfolgreichster Titel, das Kartenspiel "6 nimmt!", ist mittlerweile in 54 Sprachen erschienen. Die Verkaufszahlen sind siebenstellig.

Fünf neue Karten- und Brettspiele im Herbst

Solche Ansammlungen an Superlativen vermutet man kaum, wenn man die Dreizimmerwohnung betritt. Seit 13 Jahren wohnen Wolfgang Kramer und seine Frau Ursula im Augustinum. Sie sind Erstbezieher der Seniorenresidenz, die zahlungskräftigen Kundinnen und Kunden einen komfortablen Lebensabend ermöglicht. Den Umzug vom nahen Korntal bei Ludwigsburg auf den Killesberg hat Kramer aber keinesfalls genutzt, um sich in den Ruhestand zu verabschieden. Er erfindet weiter Spiele - fünf neue Titel von ihm werden im Herbst erscheinen.

"Man hört niemals auf, wenn man besessen ist. Und ich bin spielebesessen."

Doch lockt nicht längst das Altenteil? "Hat Martin Walser je aufgehört zu schreiben?", entgegnet Kramer. "Man hört niemals auf, wenn man besessen ist. Und ich bin spielebesessen!". Bei den Worten grinst er verschmitzt, wird aber gleich wieder ernst. "Die Leidenschaft für mich", sagt Kramer - und dann hält er für einen Moment inne und schaut zu seiner Frau Ursula, die im Türrahmen steht und zuhört. "Die Leidenschaft für mich sind meine Frau - und dann die Spiele."

Ursula Kramer hat an fast allen der 300 Spiele mitgearbeitet

Ursula Kramer ist in Sachen Brettspiel seine Managerin, Organisatorin und erste Kritikerin. Die 85-Jährige hat den Schreibtisch direkt neben dem ihres Mannes. Sie macht viel Korrespondenz, klebt aber auch mit an den Prototypen der Spiele. Früher hat sie in einer Bank gearbeitet. Seit Jahrzehnten begleitet und unterstützt sie aber ihren Mann Wolfgang in seinem Tun. Und in jedem der mittlerweile über 300 veröffentlichten Spiele steckt auch viel Arbeit von ihr mit drin.

Ursula Kramer unterstützt seit Jahrzehnten die Arbeit ihres Mannes Wolfgang: Sie ist Managerin, Organisatorin und erste Kritikerin. SWR

Spieleerfinder sieht sich als "Botschafter des Spiels"

Es geht hinunter ins Erdgeschoss des Augustinums. Dort, in einem Veranstaltungsraum, kommen diesen Abend gut anderthalb Dutzend Mitbewohner der Kramers zusammen zum monatlichen Spieletreff. Die jüngsten sind etwa Mitte 70, die ältesten über 90 Jahre alt. Man siezt sich aus alter Gewohnheit. Dre Runden wird gespielt, die Runden sind gelöst und heiter. Ursula und Wolfgang Kramer betreuen je einen Tisch, den dritten betreut Doris Mörike, eine weitere passionierte Spielerin aus der Seniorenresidenz.

"Spielerinnen und Spieler sind gute Menschen, behaupte ich - bis mir jemand etwas anderes beweist."

"Ich fühle mich als Botschafter des Spiels", sagt Wolfgang Kramer. Ihm liegt viel daran, das Spielen von Brett- und Kartenspielen populär zu machen und es zu verbreiten - im Augustinum wie auch überall sonst. "Ich glaube, dass das Spiel für die Menschheit sehr, sehr wichtig ist." Schließlich verbinde das Spielen die Menschen "wie eine Brücke" über Nationen und Generationen hinweg. Brettspieler seien gute Menschen, davon ist er überzeugt.

Brettspiele mit Senioren stellt besondere Herausforderungen

Im Augustinum werden an diesen Abend zwei Spiele gespielt: das schon erwähnte "6 nimmt!" und ein aktuelles Spiel von Kramer aus dem Jahr 2022, das den belgischen und niederländischen Spielepreis gewonnen hat, "Die Wandelnden Türme". Es sind zwei klassische "Kramer-Spiele". "Bis zum Schluss sind alle dabei, bis zum Schluss hat jeder noch eine Chance zu gewinnen", erklärt der Autor. Er entwickelt gerne Spiele für viele Spielende: "Die größere Spielrunde, da geht mein Herz auf."

Der monatliche Spieletreff im "Augustinum" in Stuttgart: Angeleitet von Wolfgang und Ursula Kramer spielen die Senioren Karten- und Brettspiele. SWR

Beim Spielen mit Senioren kommen noch weitere Kriterien dazu: "Das sind alles Spielende, die weit über 70, gar über 80 und 90 sind. "Man muss alles gut sehen, also keine kleinen Zahlen oder Texte." Die Spiele müssen einfach und leicht verständlich sein, zudem dürfen sie auch nicht zu lange dauern. "Wichtig ist mir aber auch - und deshalb mache ich diese Spieleabende, dass die Leute immer etwas Neues lernen", sagt Kramer. "Das ist wichtig für unsere grauen Zellen." Es geht ihm also auch um geistige Fitness bis ins hohe Alter. "Da kann das Spiel viel zu beitragen."

Gute Resonanz zu Kramers Spielen am Spieletisch

Die Spielenden in der Seniorenresidenz sind an diesem Abend begeistert dabei. "Das macht Spaß und geht zügig, ein schönes Familienspiel - und wir sind ja eine Familie", sagt Hans-Jörg Auber. Der 83-Jährige beugt sich gerade über seine Kartenhand, er sitzt am "6 nimmt!"-Tisch. Christa Bolz ihm gegenüber ist auch zufrieden, zumal sie bislang wenig Minuspunkte eingefahren hat. Es ist ein Spiel, das ihr voll reinluafe: "Es geht flott, man kann es nicht richtig kalkulieren - das ist nett."