Am Leonberger Dreieck wird die Fahrbahndecke erneuert. Dafür wird ab Donnerstagabend die Überleitung von der A81 auf die A8 Richtung Karlsruhe für mehrere Tage gesperrt.

Zum Ende der Herbstferien müssen sich Autofahrerinnen und -fahrer auf eine Einschränkung am Dreieck Leonberg (Kreis Böblingen) einstellen. Ab Donnerstagabend ist die Überleitung von der A81 auf die A8 wegen Bauarbeiten mehrere Tage lang gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte.

Die Fahrbahndecke am Leonberger Dreieck muss erneuert werden

Am Leonberger Dreieck wird die Fahrbahndecke erneuert - und zwar auf der Überleitung von der A81 Heilbronn Richtung Stuttgart auf die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Die Vollsperrung der Überleitung dauert von Donnerstagabend, 21 Uhr, bis voraussichtlich Montagfrüh (4.11.), 5 Uhr, an.

Engelbergtunnel bleibt befahrbar

Um den Verkehr so wenig wie möglich zu belasten, werde die Maßnahme in der verkehrsarmen Zeit am Wochenende durchgeführt, so die Autobahngesellschaft. Eine Umleitung ist eingerichtet. Der Verkehr auf der A8 ist nicht betroffen, und auch der Engelbergtunnel ist wie üblich befahrbar.