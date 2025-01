Vor dem Landgericht Stuttgart ist ein Prozess gegen einen 73-Jährigen gestartet. Er soll seine Enkelin über 100 Mal sexuell missbraucht haben, Fotos und ein Video gemacht haben.

Ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis soll seine Enkelin zwischen 2019 und 2023 immer wieder missbraucht haben. Deshalb muss er sich vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Beim Prozessstart am Freitag wurden mehrere Zeugen vernommen.

Anklage: Fotos und ein Video von sexuellem Missbrauch der Enkelin

Der Missbrauch soll im Jahr 2019 angefangen haben. Das Mädchen war laut dem Gericht zu diesem Zeitpunkt ungefähr neun Jahre alt. Ihr Großvater habe sie in seiner Wohnung immer wieder über mehrere Jahre hinweg sexuell missbraucht, heißt es in der Anklage. Dabei soll der Mann auch Fotos sowie ein Video gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuellen und teilweise schweren sexuellen Missbrauch in insgesamt 104 Fällen vor. Außerdem wird ihm das Erstellen von kinderpornographischen Schriften zur Last gelegt. Ein Urteil könnte Anfang Februar fallen.