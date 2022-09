Mercedes-Benz ruft Autos der C-Klasse zurück

per Mail teilen

In Deutschland sind vermutlich rund 10.000 Limousinen betroffen, so das Kraftfahrtbundesamt. Kunden werden angeschrieben - und sollten umgehend einen Werkstatt-Termin vereinbaren.

Mercedes-Benz ruft weltweit etwas mehr als 100.000 Fahrzeuge der C-Klasse zurück. Davon sind in Deutschland vermutlich rund 10.000 Autos betroffen, teilte das Kraftfahrt-Bundesamt mit.

Es gehe um C-Klasse-Limousinen aus dem Produktionszeitraum von Oktober 2020 bis Juni 2022, teilte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Der Autobauer habe festgestellt, dass Feuchtigkeit in ein Modul eindringen könnte, wenn Wasser in den Kofferraum des Autos gelangt. Durch einen möglichen Kurzschluss könnten dann Probleme auftreten, zum Beispiel könnten die Rücksitzlehnen unerwartet entriegeln oder die Außenbeleuchtung am Fahrzeugheck ausfallen.

Mercedes-Benz will Kunden schriftlich benachrichtigen

Mercedes-Benz werde die Kunden schriftlich benachrichtigen. Sie sollten dann umgehend einen Termin vereinbaren, teilte das Unternehmen mit. Bei den betroffenen Fahrzeugen werde als vorsorgliche Maßnahme eine Abdeckung über dem Modul nachgerüstet. Der Termin dafür in der Werkstatt dauert nach Angaben von Mercedes-Benz etwa eine halbe Stunde.