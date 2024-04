Am Landgericht Stuttgart hat der Prozess gegen eine 25-jährige Frau begonnen. Sie soll Anschläge auf das Rathaus in Fellbach und das Amtsgericht in Waiblingen geplant haben.

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wollte eine 25-jährige Frau im Fellbacher Rathaus (Rems-Murr-Kreis) mindestens zwei Mitarbeiterinnen und einen Mitarbeiter töten: Vor dem Landgericht Stuttgart muss sie sich seit Dienstag verantworten. Ihr wird vorgeworfen, Anschläge auf das Rathaus Fellbach geplant zu haben. Vergangenes Jahr habe sie die Pläne auch auf das Amtsgericht Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) ausgeweitet. Polizei stellt in Fellbach großes Waffenarsenal sicher Mit den Taten habe sie sich an der Gesellschaft und staatlichen Institutionen rächen wollen, so die Staatsanwaltschaft. Sie habe sich gedemütigt und tyrannisiert gefühlt. Für die geplanten Aktionen habe sich die 25-Jährige Schreckschuss- und Gasdruckpistolen sowie Hieb- und Stichwaffen besorgt. Sie habe zudem Schwarzpulver für Rohrbomben selbst hergestellt. Die Frau habe nach den Angriffen auf die Mitarbeiter zudem geplant, das Rathaus und das Waiblinger Amtsgericht anzuzünden. Dann habe sie sich selber töten wollen. Vor Gericht teilte ihr Pflichtverteidiger mit, dass die Angeklagte sich vorerst weder zur Person noch zum Sachverhalt äußern wolle. Anschlagspläne flogen durch Umzug auf Die 25-Jährige lebte in einer Fellbacher Sozialunterkunft. Wegen Streitigkeiten mit Nachbarn sollte sie im vergangenen Herbst von dort in ein anderes Haus verlegt werden. Beim Umzug wurden dann laut Staatsanwaltschaft verdächtige Unterlagen und Gegenstände gefunden. Diese zeigten: Die Frau habe wohl schon seit 2021 einen Anschlag geplant. Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedene Organisationen Hilfe und Auswege an: Wer Hilfe braucht und die Telefonseelsorge anrufen will, der kann das unter: 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123 oder per per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" - erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800/111 0 333. Eine Mailberatung für junge Menschen gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail. Hilfe - auch in türkischer Sprache - bietet das muslimische Seelsorge-Telefon "MuTeS" unter 030/44 35 09 821. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.