Zwölf Stunden Talk in einer besonderen Location: Eine Stuttgarter Bar wird am Freitag, 18. Oktober, zum Podcast- und Videostudio. Eingeladen sind Gäste aus der Wissenschaftswelt.

Der Podcast-Marathon ist eine XXL-Interview-Veranstaltung. Von Freitagfrüh 8 Uhr bis abends um 20 Uhr werden insgesamt acht Gäste interviewt. Es geht um das Thema Wissenschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Der Podcast-Marathon ist ein Projekt des SWR und der Hochschule der Medien (HdM). Er findet zum dritten Mal statt, diesmal im Rahmen des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals.

Ab Freitag, 8 Uhr, gibt es hier den Podcast-Marathon im Livestream zum hören und anschauen:

Zwölf Stunden lang Interviews: Bar wird zur Podcast-Bühne

In der Bar "White Noise" im Stuttgarter Schwabenzentrum befragen je zwei Moderatorinnen und Moderatoren für knapp anderthalb Stunden ihren Gast, dann geben sie den Stab weiter an das nächste Team - insgesamt zwölf Stunden lang. Der Podcast-Marathon wird live gestreamt. Wer will, kann die Talkrunden auch vor Ort in Stuttgart verfolgen. Im Nachgang entstehen acht Episoden des Podcasts "SPRICH:STUTTGART".

Zu den Interview-Gästen gehören unter anderem die Fotografin Ingrid Hertfelder, die Schauspielerinnen und Schauspieler des Stuttgarter Staatstheaters in KI-Welten gezaubert hat und der Magier Marco Miele. Eingeladen sind außerdem Andreas Eberle, Vorsitzender der Schwäbischen Sternwarte, der gemeinsam mit Forschern ins Weltall schaut, sowie Kulturreferentin Terezia Füssenhäuser, die sich um den Wissenschaftstransfer mit Ungarn kümmert.

Die Absolventinnen und Absolventen 2024 des Qualifikationsprogramms Moderation, gemeinsam mit HdM-Professor Ingo Zamperoni. Quelle: Carla Edelmann / HdM

Bundesweit einmaliges Programm von SWR und HdM

Mit dem Podcast-Marathon stellen die Absolventinnen und Absolventen des "Qualifikationsprogramms Moderation" unter Beweis, was sie über ein Jahr hinweg gelernt haben. Berufs- und studienbegleitend haben die journalistischen Moderatorinnen und Moderatoren das gemeinsame Weiterbildungsprogramm der Hochschule der Medien Stuttgart und des Südwestrundfunks (SWR) besucht und ihre professionelle Präsenz geschult.

In dem bundesweit einmaligen Programm vermitteln Dozierende aus Praxis und Theorie das Know How für die unterschiedlichen Medienplattformen Social Media, Fernsehen, Radio, Podcast und Bühne.