Die Autofahrt eines 81-Jährigen hat im Kreis Göppingen für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei fuhr er Schlangenlinien und verursachte mehrere Unfälle. Offenbar war der Mann orientierungslos.

Ein 81-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag rund um Bad Ditzenbach (Kreis Göppingen) mehrere Unfälle verursacht. Laut Polizei fuhr der Mann zunächst zwischen Hohenstadt (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Schlangenlinien und gefährdete dabei immer wieder den Gegenverkehr.

Polizei: Trotz mehrerer Unfälle Autofahrt fortgesetzt

Später entdeckte die Polizei Fahrzeugteile im Wald. Sie geht davon aus, dass der Mann mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren war. Das hielt den Senior offenbar nicht davon ab weiterzufahren. Zwischen Unterdrackenstein und Bad Ditzenbach-Gosbach soll sein Pkw ein entgegenkommendes Auto gestreift haben und dann auf der Gegenspur mit einem weiteren Auto zusammengestoßen sein.

Wieder fuhr der Senior laut Polizei weiter - dieses Mal über eine Wiese bis zu einem Parkplatz in der Nähe der B466. Dort traf ihn die Polizei an, die ihn unterdessen mit mehreren Streifen gesucht hatte. Der 81-Jährige sei erkennbar orientierungslos gewesen und habe sich anscheinend an nichts zu erinnern können, so die Polizei.

Geschätzter Sachschaden an den Autos: 20.000 Euro

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Mann und übergab ihn später einem Angehörigen. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 81-Jährigen. Der Sachschaden an den Autos wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.