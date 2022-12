Ein tödlicher Unfall in der Bodenseeregion beschäftigt Polizei und Staatsanwaltschaft. Im Fokus der Ermittlungen steht ein 89-jähriger Autofahrer.

Ein 89-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagvormittag in der bayerischen Bodenseeregion in Scheidegg (Kreis Lindau) einen tödlichen Autounfall mit einer Fußgängerin verursacht und ist anschließend vom Unfallort geflüchtet. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West hatte der Mann die 64-Jährige sowie deren 31-jährige Tochter und das wenige Monate alte Enkelkind auf einem Gehweg aus noch ungeklärter Ursache erfasst, als er in einer Rechtskurve nach links auf den Fußweg gekommen war.

Die Großmutter des Kleinkindes erlitt lebensgefährliche Verletzungen und starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Das Baby sowie dessen Mutter wurden leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

89-Jähriger fährt in Familie und begeht Fahrerflucht

Wie die Beamten am Donnerstagabend weiter mitteilten, habe der Autofahrer nicht angehalten, sondern seine Fahrt fortgesetzt und kurze Zeit später im Ortskern von Scheidegg einen weiteren Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht.

Gegen den 89-Jährigen werde wegen Fahrlässiger Tötung sowie dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Kempten habe eine Blutentnahme sowie ein Gutachten durch einen Sachverständigen angeordnet. Der Mann habe nicht unter Alkoholeinfluss gestanden, so die Polizei.