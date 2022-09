Stuttgart: Unbekannte greifen Obdachlose an - Serientäter?

Die Angriffe ereigneten sich während des Schlafs. Zuletzt ist ein Obdachloser in der Neckarstraße mit Farbe überschüttet worden. Es ist schon die dritte Attacke in diesem Monat.

Die Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tätern oder Täterinnen, die einen 68-jährigen Obdachlosen in der Nacht auf Freitag im Schlaf angegriffen haben. Er sei mit weißer Farbe überschüttet worden, als er auf dem Gehweg der Neckarstraße im Bereich der Einmündung zur Metzstraße geschlafen habe, berichtete die Polizei am Montag.

Obdachlose mit Farbe beschmutzt

Der Mann habe die Attacke während des Schlafs wohl nicht bemerkt. Ein Passant hatte demnach die Polizei gerufen, als er gegen 20 Uhr den mit Farbe beschmutzten Obdachlosen entdeckt habe. Der Angriff erinnert an ähnliche Vorfälle seit Anfang des Monats. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Serientäter dafür verantwortlich sein könnte.

Angriffe auf Obdachlose in Stuttgart

Bereits in der Nacht vor der Farbattacke in der Neckarstraße haben Unbekannte einen schlafenden Mann auf dem Gehweg in der Marienstraße beschmiert. Das 33-jährige Opfer sei am Donnerstagmorgen aufgewacht und habe weiße Farbe an seiner Kleidung festgestellt, berichtet die Polizei. Einer 52-Jährigen erging es in der Nacht auf den 3.9. ähnlich: Ihr sei sogar während des Schlafs Farbe ins Gesicht geschmiert worden. Die Polizei sucht nun mögliche Zeuginnen und Zeugen.

