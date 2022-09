Stuttgart: So viele Wohnungslose wie fast nirgends in Deutschland

Kaum eine andere Stadt hat eine so hohe Wohnungslosen-Quote wie Stuttgart, berichtet die Diakonie. Sie fordert, dass mehr gegen Wohnungslosigkeit getan wird.

In Stuttgart leben nach Angaben des Sozialverbands Diakonie vergleichsweise viele wohnungslose Menschen. Statistisch gesehen kommen demnach auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner 848 Wohnungslose. Die Diakonie beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Höchste Quote hat Hamburg

Damit liegt Stuttgart den Angaben zufolge mit Frankfurt am Main gleichauf und belegt in der Statistik den zweiten Platz. Übertroffen werden beide Städte allerdings von Hamburg mit einer Quote von 1.021 wohnungslosen Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Bundesweit waren 178.000 Menschen in Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

Unterschied zwischen Obdach- und Wohnungslosigkeit Die Begriffe Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft gleichgesetzt. Die Diakonie erklärt in ihrem Infoportal den Unterschied: "Als wohnungslos werden alle Menschen bezeichnet, die über keinen mietvertraglich abgesicherten oder eigenen Wohnraum verfügen, obdachlos sind, vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, in Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege oder in kommunalen Einrichtungen leben. Als obdachlos werden Menschen bezeichnet, die im öffentlichen Raum wie beispielsweise in Parks, Gärten, U-Bahnhöfen, Kellern oder Baustellen übernachten oder über die jeweiligen Ländergesetze der Sicherheit und Ordnung vorübergehend untergebracht sind."

Sozialverbände fordern mehr Engagement

Anlass der Meldung der Diakonie war der Tag der Wohnungslosen am Sonntag, den 11. September. Sozialverbände sowie Politikerinnen und Politiker forderten stärkeres gesellschaftliches Engagement gegen Wohnungslosigkeit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier befürchtet, dass wegen der steigenden Preise für Energie und Lebensmittel bald noch mehr Menschen ohne Wohnung leben werden.