Nilgänse im Fellbacher Erlebnisbad werden erschossen

Nach dem Vorwurf der Tierquälerei im Fellbacher Erlebnisbad F3 will die Stadtverwaltung die Nilgänse aus Hygienegründen töten lassen. Dazu erteilte das Landratsamt jetzt eine Sondergenehmigung.

Die Nilgänse im Fellbacher Erlebnisbad F3 (Rems-Murr-Kreis) werden in den kommenden Tagen durch einen Stadtjäger erlegt. Dazu hatte die Stadtverwaltung am Mittwoch einen Antrag beim Landratsamt gestellt.

Am Donnerstag sei die Ausnahmegenehmigung trotz Schonzeit erfolgt, sagte der Erste Bürgermeister Johannes Berner. Die Schonzeit endet regulär Ende Juli.

Ehemaliger Geschäftsführer kurz zuvor fristlos entlassen

Der ehemalige Geschäftsführer des Bades hatte eine Nilgans mutmaßlich so sehr verletzt, dass sie eingeschläfert werden musste. Daraufhin war ihm von der Stadtverwaltung fristlos gekündigt worden. "Wir im Rathaus sind sehr unglücklich darüber, dass der frühere Geschäftsführer uns die Problematik nicht genannt hat", sagte Berner dem SWR. Denn die Nilgans-Plage im F3 hätte angegangen werden können.

Landratsamt: Ausnahmegenehmigung hätten wir sofort erteilt

Laut Berner stellte das Landratsamt am Donnerstag klar, dass es die Sondergenehmigung auf jeden Fall auch schon früher wegen akuter Gesundheitsgefährdung erteilt hätte, wenn das Amt von dem Problem gewusst hätte.

Gesundheitsgefahr im Freibad ist akuter als in Parks

Von der invasiven Nilgans-Art geht eine massive Gesundheitsgefährdung in Freibädern aus, da man auf der Liegewiese in direkten Hautkontakt mit dem Kot der Tiere kommen kann. Deswegen sei die Lage auch anders zu betrachten als in Parks. Die Tiere einzufangen und woanders hinzubringen, sei verboten. Das Erlegen sei die einzige Möglichkeit, gegen die Nilgänse in Freibädern vorzugehen, so Berner. In öffentlichen Parks hingegen sei die Regelung lockerer und die Gesundheitsgefahr geringer, da hier Besucherinnen und Besucher typischerweise Schuhe trügen.