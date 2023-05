per Mail teilen

Mit einem Fest auf der Autobahn 8 ist am Mittwoch eine neue Brücke eingeweiht worden. Die Region verspricht sich davon, dass weniger Durchgangsverkehr die Gemeinden verstopft.

Bei Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) ist am Mittwoch eine neue Brücke eingeweiht worden, die wichtig für den Verkehr auf der A8 zwischen Stuttgart und München ist. Dabei konnten Anwohner zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik in einem Zelt mitten auf der Strecke die Fertigstellung feiern. SWR4-Reporter Maxim Flößer berichtete von dort, viele Gäste seien erkennbar erfreut:

"Hier sind alle wirklich sehr fröhlich gestimmt und erfreuen sich einfach daran, dass zukünftig dieser Verkehr sich nicht mehr in die kleinen Ortschaften in die kleinen Gassen zurückstaut."

Brücke bei Mühlhausen wichtig für Autobahnverkehr

Jahrelang hatte sich hier immer wieder Stau gebildet. "Auch als wir hier vorgefahren sind, standen wir tatsächlich erst mal 15 Minuten im Stau, denn die Fahrspuren sind hier verengt", so SWR-Reporter Maxim Flößer weiter. Es gibt an dieser Stelle nicht genügend Platz für den Verkehr, der auf die A8 will und die Schwäbische Alb hochfährt. Daher kommt der neuen Brücke eine große Bedeutung zu.

Brückenfest am Mittwoch auf der A8 in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) SWR Maxim Flößer

A8-Brücke von 1939 hatte Risse

Die alte Brücke mit Baujahr 1939 war längst nicht mehr verkehrstauglich und hatte beispielsweise Risse im Mauerwerk. "Die Traglast war bei weitem nicht mehr ausreichend für die ganzen Schwertransporte, die hier Richtung Osten fahren. Und auch für den gesamten Tourismusverkehr hat diese Brücke einfach nicht mehr ausgereicht", berichtet Flößer. Die Bauarbeiten für die neue A8-Brücke begannen Ende 2021. Geplant ist, dass sie am 27. Mai an den Verkehr angebunden wird und dieser dann nicht mehr über die provisorische Ersatzbrücke aus Stahl verläuft.