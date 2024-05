per Mail teilen

Nach dem Buttersäure-Angriff auf eine Metzgerei in Stuttgart äußerte sich nun der Besitzer. In der Nacht auf Dienstag wurde Buttersäuret in der Metzgerei verteilt. Zu dem Angriff bekannte sich die Animal Liberation Front - zu deutsch Tierbefreiungsfront. Den Schaden schätzt der Metzgermeister Hans-Jürgen Kurz auf 20.000 bis 30.000 Euro.