Wegen der schwachen Nachfrage nach Luxuslimousinen kürzt Mercedes die Produktion. In Sindelfingen wird in der Factory 56 künftig nur noch im Einschichtbetrieb gearbeitet.

Der Stuttgarter Autobauer Mercedes reduziert in Sindelfingen die Produktion, weil zu wenige Luxuslimousinen der S-Klasse nachgefragt werden. Im vierten Quartal 2024 wird dort deshalb im Einschichtbetrieb anstatt wie vorher im Zweischichtbetrieb gearbeitet, heißt es vom Unternehmen. Das betrifft die Factory 56, die modernste Fabrik des Konzerns. Dort werden die Modelle der S-Klasse sowie der Maybach gefertigt.

Produktion in der Factory 56 schon zum zweiten Mal gekürzt

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Nachtschicht in der Factory 56 in Sindelfingen gestrichen. Nun werden die Produktionskapazitäten noch weiter reduziert. Der Grund dafür: Im ersten Halbjahr 2024 ging der Verkauf der Luxuslimousinen weiter zurück. Deshalb reagiere man auf Marktschwankungen und passe die Produktion an, teilte der Konzern auf SWR-Anfrage mit.

Andere Teile des Mercedes-Werks in Sindelfingen seien von der Produktionskürzung in der Factory 56 nicht betroffen. Deshalb wird die Produktion der E-Klasse und des GLC-Modells laut dem Konzern wie gewohnt weiterlaufen.

Arbeitsplätze von Zeitarbeitskräften auf der Kippe?

Bisher habe die Entscheidung der Produktionskürzung keine Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze bei den Stammbeschäftigten. Das Unternehmen schließt eine Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen mit Blick auf die Zeitarbeitskräfte jedoch nicht aus. Wie eine mögliche Entscheidung aussehen kann, werde in enger Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat gestaltet und geplant.