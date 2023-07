per Mail teilen

Ein Arbeiter ist am Donnerstag in Stuttgart zwischen zwei Containern eingeklemmt worden. Die Reanimation des 52-Jährigen blieb erfolglos.

In Stuttgart-Untertürkheim ist ein 52-jähriger Arbeiter auf dem Werksgelände von Mercedes-Benz ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, war es am Donnerstagvormittag zu dem Arbeitsunfall gekommen.

Arbeitsunfall in Stuttgart: Mann wird zwischen zwei Containern eingeklemmt

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge wollte der Arbeiter einen Bauschutt-Container - auch Mulde genannt - auf einen Transporter laden. Hierbei waren offenbar noch nicht alle Ketten am Container befestigt, als dieser - wie die Polizei vermutet - wegen einer Fehlbedienung trotzdem angehoben wurde. Der 52-Jährige wurde dabei zwischen zwei Containern eingeklemmt.

Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Mann auch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche nicht mehr retten. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt noch zum genauen Unfallhergang.