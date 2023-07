Nürtingen: 41 Menschen bei Bus-Unfall verletzt

per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Linienbus in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Montag 41 Menschen verletzt worden, davon einige schwer. Womöglich hatte der Busfahrer gesundheitliche Probleme.

In Nürtingen (Kreis Esslingen) sind bei einem Linienbus-Unfall laut Polizei 41 Menschen verletzt worden. Den Angaben zufolge kollidierte der Bus mit einem Baum. Der 53 Jahre alte Busfahrer war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Fahrgäste erlitten Schnittverletzungen

Von den 41 verletzten Fahrgästen seien drei schwer verletzt, elf mittelschwer und 27 leicht verletzt worden, so die Polizei. Die Menschen hätten überwiegend Schnittverletzungen erlitten. Am Nachmittag sagten Einsatzkräfte dem SWR, die drei Schwerverletzten hätten zunächst in Lebensgefahr geschwebt.

Es seien auch Schülerinnen und Schüler in dem Bus gewesen; das Max-Planck-Gymnasium ist in der Nähe des Unfallortes.

Busfahrer hatte möglicherweise gesundheitliche Probleme

Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei in Nürtingen könnte der Busfahrer aufgrund einer gesundheitlichen Ursache von der Straße abgekommen und gegen den Baum gefahren sein. Mehrere Verletzte, darunter auch der Busfahrer, mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken eingeliefert werden.

Anlaufstelle für Angehörige der Verletzten eingerichtet

Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere 10.000 Euro. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. In der Schule wurde eine Anlaufstelle für Angehörige der Verletzten eingerichtet.

Der verunfallte Bus in Nürtingen wurde später am Montagnachmittag abgeschleppt. SWR Vanessa Sieck

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711-3990 420 bei der Verkehrspolizei Esslingen zu melden.