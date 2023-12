Nachdem vor rund zwei Wochen vier Jugendliche bei einer Auseinandersetzung mit Messern in Stuttgart verletzt wurden, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie sind 17 und 18 Jahre alt.

Polizeibeamte haben am Donnerstag zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Freitag gemeinsam mitteilten. Den beiden jungen Männern wird vorgeworfen, an der Auseinandersetzung am Mailänder Platz am 17. November 2023 beteiligt gewesen zu sein.

Die Tatverdächtigen sollen zwei der Jugendlichen schwer verletzt haben

Bei der Auseinandersetzung, bei der auch Messer eingesetzt wurden, wurden vier Jugendliche verletzt, davon zwei schwer. Laut Polizei haben die Tatverdächtigen zwei 17-Jährige geschlagen, getreten, "mit Hieb- und Stichwaffen angegriffen" und dabei schwer verletzt.

Umfangreiche Ermittlungen der Ermittlungsgruppe hätten auf die Spur der beiden Tatverdächtigen geführt, heißt es in einer Mitteilung. Der 17-Jährige sei an seiner Schule im Landkreis Ludwigburg und der 18-Jährige in der elterlicher Wohnung in Stuttgart festgenommen worden. Es wurde Haftbefehl erlassen; beide sitzen in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten ein.