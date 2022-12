Eine ausländische Studentin der Filmakademie in Ludwigsburg fordert, dass die Ausländerbehörden reformiert werden. Am Donnerstag hat sie eine Petition für Ausländerrechte gestartet.

Eine Studentin der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg startet am Donnerstag eine Petition um die Ausländerbehörde zu reformieren. Die 24-jährige Natascha Stogu studiert an der Filmakadmie Regie. Und sie hat schon selbst schlechte Erfahrungen gemacht. Sie lebt seit 2014 in Deutschland. Diesen Sommer habe sie monatelang keine Aufenthaltsbescheinigung erhalten, weil die Behörden überlastet gewesen seien. Sie sei kein Einzelfall.

Darum hat Stogu ihre Petition gestartet

Immer wieder erhalten Migrantinnen und Migranten ihre Unterlagen nicht rechtzeitig, so Stogu in ihrer Petition. Mit Folgen: Ohne Arbeitsvertrag oder Aufenthaltsgenehmigung gibt es keine Krankenversicherung in Deutschland.

Deswegen fordert Natascha Stogu unter anderem eine bundesweit einheitliche Anerkennung von Unterlagen und die Einrichtung einer offiziellen Beschwerdestelle. Stogu will in zwei Monaten mindestens 100.000 Unterschriften für die Petition sammeln und erreichen, dass die Petition im Bundestag behandelt wird.