Online gespielt und Glück gehabt: Eine Lotto-Spielerin aus dem Rems-Murr-Kreis hat bei der Ziehung am Samstag 100.000 Euro bei der Zusatzlotterie "Super 6" gewonnen.

Die Gewinnerin aus einer Gemeinde in der Nähe von Backnang hatte online gespielt. Dadurch bekommt sie ihren Gewinn in den nächsten Tagen automatisch überwiesen, so Lotto BW. Der Gewinn sei komplett steuerfrei.

Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million

Insgesamt hat es in Baden-Württemberg in diesem Jahr bereits zehn Volltreffer bei der Zusatzlotterie "Super 6" mit jeweils 100.000 Euro gegeben. Die Wahrscheinlichkeit auf diesen Gewinn lege bei eins zu einer Million.