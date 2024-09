Nach Brand in Restaurant in Stuttgart: Leiche entdeckt

Im ersten Moment sah es nach einem Brand mit hohem Sachschaden aus. Doch nachdem das Feuer gelöscht war, entdeckten Ermittler in dem Gebäude in Stuttgart-Ost eine Leiche.

Nach dem Brand in einem Gebäude an der Teckstraße in Stuttgart-Ost haben Brandermittler am Montagvormittag eine Leiche in dem Gebäude gefunden. Um wen es sich handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Identität der oder des Toten aufgenommen.

Wie der Brand in dem italienischen Restaurant ausbrechen konnte, ist noch nicht bekannt. Eine Anwohnerin hatte das Feuer gegen 1:15 Uhr in der Nacht auf Montag entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, schlugen bereits Flammen aus dem Dach. Es entstand ein geschätzter Schaden von mehreren 100.000 Euro. Das Restaurant war erst kürzlich renoviert worden und war bekannt aus einer Koch-Show im Fernsehen.