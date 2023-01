Wegen Silvesterböller: Kühe geraten in Panik - Drei Tiere tot

Ein Feuerwerk direkt neben einem Kuhstall in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) hat in der Silvesternacht eine Kuhherde in Angst versetzt. Dabei sind einige Tiere schwer verletzt worden.

In Erdmannhausen hat ein Landwirt am Montag drei Kühe aus seiner Herde erschießen lassen. In der Silvesternacht befanden sich die Tiere im Stall, als plötzlich eine Panik ausbrach. Offenbar wurde diese durch Böller ausgelöst, die nahe des Kuhstalls gezündet wurden. Nun diskutiert der Gemeinderat darüber, wie solche Situationen in Zukunft verhindert werden können.

Polizei habe nicht eingreifen können

Als die Panik ausbrach stand Landwirt Horst Stegmaier hilflos dabei. So eine Herde könne er nicht unter Kontrolle bringen, ohne sich selbst zu gefährden. Stegmaier habe nicht nur selbst - wie in jedem Jahr - im Voraus auf den nahen Feldwegen um Rücksichtnahme auf seine Tiere gebeten, er habe auch die Polizei verständigt, als Böller in der Nähe des Stalls gezündet wurden.

Die Beamten hätten darauf hingewiesen, dass sie keine Möglichkeit gehabt hätten, gegen die Böllerwerfer vorzugehen. Hierfür hätte die Gemeinde eine Verbotszone an dem Stall aussprechen müssen.

Gemeinderat Erdmannhausen diskutiert über Verbotszone

Nach Ansicht des Bürgermeisters Marcus Kohler (Freie Wähler) hätte die Polizei die Gefahr jedoch erkennen und einen Platzverweis aussprechen können. Das zuständige Polizeipräsidium hat angekündigt, am Mittwoch dazu Stellung nehmen. Im Gemeinderat wird nun darüber diskutiert, ob eine Böllerverbotszone eingeführt werden sollte. Alternativ werde auch darüber nachgedacht entsprechende Warnhinweise anzubringen.