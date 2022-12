Was tun bei Verletzungen durch Silvesterknaller?

Vorsicht und Rücksicht, so lautet die Aufforderung der Rettungskräfte für den Silvesterabend. Sie rufen zu verantwortungsvollem Umgang mit Silvesterfeuerwerk auf - und geben Tipps, was bei Verletzungen zu tun ist.

Die Feuerwehren und Rettungsdienste am Bodensee und in Oberschwaben rufen am Silvesterabend zu verantwortungsvollem Umgang mit Silvesterknallern auf. Eigentlich sei aus gesundheitlichen und Umweltschutz-Gründen ganz von Feuerwerk abzuraten, so die Ravensburger Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuz (DRK).

Der Umgang mit Feuerwerk führe immer wieder zu teils schweren Verletzungen und vollen Notaufnahmen, heißt es vom DRK Ravensburg. Angesichts der ohnehin schon angespannten Versorgungslage in den Kliniken rufen die Rettungskräfte daher nachdrücklich zum verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk auf.

"Die Silvesternacht ist für die meisten Menschen ein besonderes Erlebnis. Auch wenn viele nach der zweijährigen Pause nun endlich wieder ausgelassen und mit privatem Feuerwerk feiern wollen, sollten Vorsicht und Rücksicht dabei weiter im Vordergrund stehen."

Zum verantwortungsvollen Umgang gehört laut DRK, nur offiziell zugelassene und zertifizierte Feuerwerkskörper zu nutzen. Kinder dürften grundsätzlich keine Böller in die Hände bekommen und Jugendliche unter 18 Jahren sollten umfassend über den Gebrauch und die möglichen Gefahren aufgeklärt werden. Blindgänger dürften niemals erneut gezündet werden. Komme es dennoch zu Verletzungen, sei es vor allem wichtig, schnell zu reagieren, so Gerhard Krayss, der DRK-Geschäftsführer in Ravensburg.

Was tun bei Verletzungen durch Feuerwerk? Die Ortsgruppe des DRK Ravensburg rät: Bei kleineren Verbrennungen kühlen, bei großflächigen nicht, da sonst eine Unterkühlung der betroffenen Person droht. Als Faustregel gilt, Verbrennungen, die größer als die Handfläche sind, erfordern eine ärztliche Behandlung. Bei Handverletzungen sollte die Wunde umgehend steril abgedeckt werden. Abgerissene Finger oder Fingerteile nach Möglichkeit bergen und den Rettungskräften übergeben. Bei Augenverletzungen ist es wichtig, beide Augen zu verbinden, sodass das verletzte Auge möglichst nicht mehr bewegt wird. Bei ernsten Verletzungen sollte der Notruf 112 getätigt werden.

Silvester: Feuerwehren auf Notfälle vorbereitet

Die Feuerwehren im Bodenseekreis seien auf Einsätze vorbereitet, heißt es vom Landratsamt und der Stadt Friedrichshafen. Die Stadt geht davon aus, dass es nicht zu mehr Unfällen oder Bränden wie in den Jahren vor Corona kommt.

Wichtig sei zu betonen, dass nicht geprüfte, illegal eingeführte oder selbst gebastelte Knallkörper eine besondere Gefahr darstellten. Zudem sollte Feuerwerk nur dort abgebrannt werden, wo es erlaubt ist. Also nicht in der Nähe von Kinder- und Altenheimen, Krankenhäusern, Kirchen und Fachwerkhäusern. Verstöße können mit bis zu 50.000 Euro Bußgeld geahndet werden. Die Feuerwehr empfiehlt Wohnung in der Silvesternacht vor Brandgefahren zu schützen. Zum Beispiel sollten Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen entfernt werden.