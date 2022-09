Kinofest für fünf Euro am Wochenende auch in Stuttgart

Viele Kinos wollen an diesem Wochenende reduzierte Preise anbieten, um für das Erlebnis vor der Leinwand zu werben. Auch in Stuttgart können Interessierte davon profitieren.

Zahlreiche Kinos wollen bundesweit an diesem Wochenende ihre Vorstellungen für fünf Euro Eintritt anbieten, um für das Leinwand-Erlebnis zu werben. Auch in Stuttgart können Kinobesucher teils mit ermässigten Preisen rechnen. "Im vergangenen Jahr war der Zuspruch allen Corona-Auflagen zum Trotz noch enorm, aber ab März brach das Interesse ein", erklärte Margarete Söhner vom Hauptverband Deutscher Filmtheater, HDF, und Mitarbeiterin der Innenstadtkinos Stuttgart. Daher will der HDF am Wochenende mit dem Kinofest werben. Die großen Marken funktionierten weiterhin gut, sagte Söhner.

"Aber was das Kino braucht, das ist auch ein guter Besuch der kleineren und mittleren Filme."

Aus Sicht der Stuttgarter Expertin gibt es derzeit ein Überangebot, außerdem seien die klassischen Informationswege zum Beispiel über Anzeigen weggebrochen. Man wolle nun die erreichen, die noch nie oder lange nicht mehr im Kino gewesen sind, so Söhner.