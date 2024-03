Wer in Stuttgart ein Auto zulassen will, braucht nach wie vor Geduld: Erneut hat ein Software-Problem die KfZ-Zulassungsstelle lahmgelegt. Was die Stadt für Gründonnerstag rät.

Die KfZ-Zulassungsstelle musste am Mittwochvormittag wegen Softwareproblemen außerplanmäßig schließen. Auch für den Donnerstag kann die Stadt keine Entwarnung geben. "Wenn es kein ganz dringendes Anliegen ist, raten wir davon ab, an Gründonnerstag zur KfZ-Zulassungsstelle zu kommen", sagte ein Sprecher der Stadt Stuttgart dem SWR am späten Mittwochnachmittag. KfZ-Stelle: Lage an Gründonnerstag unklar Es gebe derzeit keine Garantie, dass die Software am Donnerstag wieder funktioniert. "Das ist auch für die Stadt eine sehr unschöne Sache", so der Sprecher. Seit Einführung einer Software des kommunalen IT-Dienstleisters komm.one im vergangenen Juni kam es immer wieder zu Problemen. Die Folge waren lange Schlangen und Kundenrückstau. Komm.one mit Sitz in Stuttgart sei am Mittwoch unmittelbar informiert worden, so die Stadt. Offenbar betrifft das Problem auch andere Zulassungsstellen im Land. Die Stadt forderte die Firma noch einmal dazu auf, eine schnelle Lösung für das Softwareproblem zu finden. Viele wollen vor Ostern ihr Motorrad zulassen Das Software-Problem kommt zu einem schlechten Zeitpunkt. Denn vor Ostern ist die Nachfrage bei der Zulassungsstelle nach Angaben der Stadt jedes Jahr hoch, weil viele Menschen zum Beispiel ihre Motorräder oder andere Fahrzeuge für die Sommersaison anmelden wollen.