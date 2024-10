per Mail teilen

Das Spielen mit ihrer Enkelin hat sich eine Seniorin in Stuttgart sicher anders vorgestellt. Statt eine schöne Zeit zu verbringen, musste die Frau aus Handschellen gefräst werden.

Das Spielen mit ihrer Enkelin hat für eine Frau in Stuttgart-Möhringen mit einem Polizei- und Feuerwehreinsatz geendet. Die Seniorin hatte sich Spielzeug-Handschellen angelegt, doch der Schlüssel war weg. Laut Angaben der Feuerwehr konnte sie sich nicht mehr von allein befreien.

Handschellen werden mit Zangen, Hammer, Meißel und kleiner Fräse geöffnet

Beim Versuch der Frau, sich zu befreien, hätten sich die Handschellen immer weiter zugezogen, so die Feuerwehr am Mittwoch. Die Seniorin bat deshalb zuerst die Polizei um Hilfe, war dafür in Handschellen aufs Polizeirevier gegangen. Aber auch die Schlüssel der Beamten führten nicht zur ersehnten Befreiung. Die echten Schlüssel passten nicht Spielzeug. Deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert. Auf einer der Stuttgarter Feuerwachen ist das sogenannte Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung stationiert.

Die Besatzung dieses Fahrzeugs sei neben Tür- und Aufzugsöffnungen, Tierrettungen und Stechinsekten auch auf kleine technische Hilfeleistungen spezialisiert, so die Feuerwehr weiter. Nach rund 20 Minuten konnten zwei Einsatzkräfte die Handschellen öffnen. Dafür kamen zwei Zangen, ein Hammer, ein Meißel und eine kleine Fräse zum Einsatz. Die Frau hatte Glück: Bis auf Druckstellen an den Armgelenken blieb sie unverletzt.