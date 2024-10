Ludwigsburg: Großeinsatz bei Brand im Mehrfamilienhaus

In Ludwigsburg hat es am Dienstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Rettungskräfte mussten insgesamt 44 Personen evakuieren. Einige von ihnen wurden verletzt.

In der Nacht von Montag auf Dienstag mussten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienste zu einem Brand im Ludwigsburger Stadtteil Oßweil ausrücken. Die Bewohner des Hauses und auch die Nachbarn aus drei angrenzenden Wohngebäuden mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden. Insgesamt mussten 44 Personen ihre Wohnungen verlassen. Der Rettungsdienst behandelte vor Ort 14 Personen mit einer Rauchvergiftung. Drei davon mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Hauptsicherungskasten im Keller brannte Ausgelöst wurde der Brand laut Polizei an einem Sicherungskasten im Keller. Warum der Kasten Feuer fing, ist noch unklar. Um kurz nach Mitternacht meldeten mehrere Personen per Notruf dichten Rauch und Flammen aus dem Gebäude. Die Rede war anfangs auch von vermissten Personen. Nach Angaben der Polizei konnten aber alle Menschen gerettet werden. Da das Treppenhaus stark verraucht war und einigen Personen der Fluchtweg somit abgeschnitten wurde, musste die Feuerwehr drei Personen mit Hilfe einer Drehleiter aus dem Haus befreien. Bewohner in Notunterkünften untergebracht Da das Haus aktuell nicht bewohnbar ist, hat die Stadtverwaltung die Bewohner zum Teil mit Rettungsbussen in Notunterkünften untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Haus auf rund 100.000 Euro. Nachbarn aus dem Nebengebäude, die aus Sicherheitsgründen während der Löscharbeiten auch evakuiert werden mussten, konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.