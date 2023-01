Sindelfingen: Brand in Lagerhalle einer Sammelunterkunft

per Mail teilen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Dienstag mit einem Großaufgebot ausgerückt. Grund war eine brennende Lagerhalle in einer Sammelunterkunft für ukrainische Geflüchtete.

In Sindelfingen (Kreis Böblingen) gab es am Dienstagmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Mit mehr als 35 Einsatzfahrzeugen waren die Rettungskräfte auf das Gelände einer ehemaligen Schule ausgerückt. Diese wird derzeit als Sammelunterkunft für ukrainische Geflüchtete genutzt. Dort war in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen.

Eine leicht Verletzte - Brandursache unklar

Eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes kam wegen des Feuers mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, wurde eine Sporthalle, die an die Lagerhalle grenzt, geräumt. Dort waren rund 40 Bewohner untergebracht. Die Stadt suche nun nach einer anderen Unterkunft für die Menschen, so der Sprecher weiter.

Auf dem Gelände der ehemaligen Schule leben insgesamt rund 120 Geflüchtete. Die Brandursache sowie die entstandene Schadenshöhe sind noch unklar.