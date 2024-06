Bei Großbottwar: Autofahrerin fuhr wohl betrunken und mit Blaulicht

per Mail teilen

Eine 37-Jährige soll stark alkoholisiert am Steuer gesessen haben. Für Aufsehen sorgte, dass beim Überholen auf ihrem Autodach ein Blaulicht blinkte.

Eine Frau soll bei Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) betrunken Auto gefahren sein und dabei unerlaubt ein Blaulicht auf dem Dach verwendet haben. Die Polizei war durch eine Zeugin am Sonntagabend auf sie aufmerksam gemacht worden. Wie ein Test der Polizei ergab, hatte die 37-jährige Fahrerin den Angaben zufolge einen Promillewert von rund 1,8 im Blut.

Vorfall auf der B328: Überholmanöver mit Fake-Blaulicht

Die Zeugin gab an, die Frau habe sie mit dem eingeschalteten Blaulicht auf dem Auto überholt. Sie soll einen Beifahrer dabei gehabt haben, den die Polizei bisher noch nicht identifizieren konnte. "Auf einem Tankstellengelände in der Nelkenstraße in Großbottwar erkannte die Verkehrsteilnehmerin das Fahrzeug wieder", berichtet die Polizei. Dort hätten die Frau und der Beifahrer Alkohol gekauft.

Polizei: 37-Jährige wollte Papiere nicht herausgeben

Die Zeugin rief nach ihren Beobachtungen die Polizei. Eine Streife sei zu der Anschrift gefahren, unter der der Wagen gemeldet sei. Dort habe die Polizei die Frau angetroffen. Sie habe sich unkooperativ verhalten und sich beispielsweise geweigert, ihre Papier herauszugeben.

Ermittlungen gegen Fahrerin laufen

Einem Atemalkoholtest stimmte sie laut Polizei jedoch zu, danach folgte eine Blutprobe. Im Fußraum des Autos, auf der Beifahrerseite, habe die Polizei außerdem das Blaulicht entdeckt. Nun laufen Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.