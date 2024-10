Die Polizei hat in einer Wohnung im Göppinger Stadtteil Schiefergrube einen toten Mann entdeckt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann umgebracht wurde.

In einer Wohnung in Göppingen hat die Polizei einen 46-jährigen toten Mann entdeckt. Der Fund im Stadtteil Schiefergrube ereignete sich bereits am Mittwoch, doch die Polizei gab den Vorfall erst an diesem Freitag bekannt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Hinweise darauf fanden die Beamten vor Ort. Eine anschließende Obduktion bestätigte laut Polizei die Vermutung.

Schon Anfang Oktober tödliche Schüsse in Göppingen

Die Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. Die Suche nach dem Täter dauere noch an. Bisher gebe es keine Hinweise darauf, dass die Tat in Verbindung mit den tödlichen Schüssen Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen steht. Dort hatte ein Unbekannter einen Mann mit einer Maschinenpistole getötet und zwei weitere schwer verletzt. Er ist weiterhin auf der Flucht.