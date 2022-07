Gaskrise: Im Winter keine Sauna mehr in Wernau?

Im kommenden Winter könnte in Deutschland das Gas ausgehen. In der Region werden erste Forderungen laut, was dann zu tun wäre - etwa bei der Saunalandschaft in Wernau.

Was passiert, falls im kommenden Winter das Gas ausgehen sollte? Diese Frage beschäftigt derzeit viele Menschen. In Wernau (Kreis Esslingen) hat die Diskussion die Wellness-Landschaft Quadrium erreicht. Stärkste Fraktion will Sauna schließen Die stärkste Fraktion im Wernauer Gemeinderat, die Wernauer BürgerListe/Junge Bürger hat den Antrag gestellt, die Sauna im Winter ganz zu schließen. Dieser Antrag geht sehr viel weiter als der Vorschlag der Verwaltung, im Hallenbad die Wassertemperatur abzusenken. Das Quadrium besteht aus einem Hallenbad und einer Saunalandschaft. Die Sauna-Landschaft ist mit Saunen, Dampfbad und Ruhezonen ein zentraler Bestandteil des Quadriums und beschäftigt 14 Mitarbeitende. Über den Antrag der Bürgerliste soll am kommenden Montag im Gemeinderat entschieden werden. Davor wird es eine öffentliche Begehung des Quadriums geben. Video herunterladen (7,7 MB | MP4) Junge Union fordert Wärmehallen Die politische Diskussion um mögliche Maßnahmen, die durch die Gaskrise erforderlich werden könnten, läuft auch in Stuttgart. Die Junge Union in der Landeshauptstadt hat die Bereitstellung von Wärmehallen in den Wintermonaten gefordert. Insbesondere für ältere und bedürftige Menschen müsse es die Möglichkeit von Wärmehallen geben, wenn die warme Wohnung nicht mehr bezahlbar sein sollte, so der CDU-Nachwuchs. Im Kreis Ludwigsburg laufen die Vorbereitungen für solche Hallen bereits. Ausreichend zu heizen könnte für manche Menschen im Winter finanziell schwierig werden, so die Sorge der Jungen Union. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Hauke-Christian Dittrich Kretschmann: Spaßbäder notfalls schließen Die baden-württembergische Landesregierung hat für den kommenden Montag einen Gasgipfel angesetzt. Bei einer Gasmangellage im Herbst will Ministerpräsident Winfried Kretschmann notfalls auch Spaß- und Hallenbäder schließen lassen. Vor dem Gasgipfel prüfe die Landesregierung, "ob wir da eingreifen können und gegebenenfalls auch eingreifen müssen", sagte Kretschmann am Dienstag in Stuttgart.