Verzicht auf Gas: Freibäder in Stuttgart werden nur noch mit Solarenergie beheizt

Die Freibäder in der Region Stuttgart versuchen, den Gasverbrauch zu senken - mit ganz unterschiedlichen Methoden. Für die Badegäste bedeutet das zum Teil niedrigere Temperaturen.

Die Entscheidung ist ganz kurzfristig gefallen: Seit dem 1. Juli wird in den Freibädern der Stadt Stuttgart ganz auf die Gasheizung verzichtet, sagt Jens Böhm von den Bäderbetrieben Stuttgart. Stattdessen wird ausschließlich mit Solarenergie geheizt.

Ein Foto aus einer Zeit als in Stuttgart noch mit Gas zugeheizt wurde. Jetzt wird nur noch auf Solarenergie gesetzt, um Gas zu sparen. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Franziska Kraufmann

Die Wassertemperatur kann dadurch vor allem morgens kühler sein als gewohnt. Das würden derzeit vor allem die Frühschwimmer zu spüren bekommen, so der Sprecher. Mit niedrigeren Wassertemperaturen haben Badegäste in Asperg (Kreis Ludwigsburg) schon länger Erfahrungen. Dort wurde aufgrund der Gas-Krise die Mindesttemperatur bereits im Frühjahr gesenkt.

Freibäder in Stuttgart sind unterschiedlich warm

In Stuttgart werden die Bäder schon seit Jahren hauptsächlich mit Solarenergie beheizt, so Böhm. Die Gasheizung würde nur noch genutzt, um die Temperatur stabil zu halten. Allerdings sind die Bäder unterschiedlich gut mit Solarmodulen ausgestattet.

"Gute Chancen auf wärmeres Wasser haben die Badegäste im Möhringer Freibad."

Kinderbecken am wärmsten

Im Freibad in Stuttgart-Möhringen gibt es zusätzlich eine Solarthermie-Anlage, die das Wasser auch bei bewölktem Himmel wärmen kann. Wer es beim Baden gerne wärmer hat, sollte es hier versuchen. Grundsätzlich bleiben in allen Bädern die Becken im Kinderbereich am wärmsten.

Die Duschen müssten prinzipiell immer beheizt werden, schon aus hygienischen Gründen, um die Gefahr eines Legionellen-Befalls zu verhindern. Aktuell können die Bäder unter diesen Voraussetzungen geöffnet bleiben. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass die Stuttgarter Bäder später im Jahr doch schließen müssen.

Böblingen und Göppingen setzen voll auf Gas

In Böblingen wie auch in Göppingen wird das Wasser in den Bädern mit Gas erwärmt. Christine Tomschi von den Stadtwerken Böblingen erläutert auf der Internetseite: "Im Freibad benötigen wir für die Beckenerwärmung, je nach Wetter, zwischen 35.000 KWh und 55.000 KWh Gas. Der tatsächliche Energiebedarf hängt von der Witterung ab." In den Becken des Böblinger Freibades wurde die Temperatur bereits Ende Juni um zwei Grad abgesenkt. Das spare bis zu 15 Prozent Gas, so die Stadtwerke. Ausgenommen ist nur das Kleinkindbecken. In absehbarer Zeit sollen außerdem auf den Dächern des Freibades und des Hallenbades Photovoltaik-Anlagen installiert werden.

Freibad Geislingen: Früher war das Wasser kühler

Auch die Energieversorgung Filstal setze bei ihren Bädern in Göppingen und Geislingen an der Steige voll auf Gas, so Bäderchef Thomas Jäger. Noch würden die Temperaturen nicht gesenkt. Stattdessen werde versucht, auf anderen Wegen Energie zu sparen, indem etwa die Anlagen optimiert würden. Auf sinkende Wassertemperaturen angesprochen, erinnert sich Jäger daran, dass früher das Wasser in den Schwimmbädern um einige Grad kühler war als heute. In manchen Sportbecken hätte das Wasser heutzutage 27 Grad, und würde von manchen immer noch als zu kalt empfunden.

Neue Bäder in Stuttgart sollen mindestens klimaneutral sein

Stuttgart ist da nicht nur mit den Solaranlagen schon einen Schritt voraus, sagt der Sprecher der Stuttgarter Bäder, Jens Böhm, stolz. Die neuen Bäder würden das noch toppen. Das gerade frisch eingeweihte Sportbad Neckarpark sei zu 100 Prozent klimaneutral geplant, es würde ausschließlich mit regenerativen Mitteln beheizt. Das Hallenbad in Stuttgart-Zuffenhausen soll bis 2026 neu gebaut werden - und das als Plus-Energie-Gebäude. Es soll also selbst mehr Energie erzeugen, als es verbraucht, zum Beispiel durch Solarmodule auf dem Dach oder an den Wänden.