Flughafen Stuttgart: Rund 600 Gepäckstücke bleiben am Sonntag liegen

Am Stuttgarter Flughafen ist am Sonntagmorgen eine Gepäckförderanlage ausgefallen. 36 Abflüge waren betroffen. Die Koffer und Taschen sollen später nachgeliefert werden.

Rund 600 Gepäckstücke sind nach Angaben des Stuttgarter Flughafens am Sonntagmorgen nicht wie geplant mitgeflogen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte eine Sprecherin dem SWR mit. Eine Gepäckförderanlage habe bis 10 Uhr und damit etwa fünf Stunden lang nicht richtig funktioniert.

Mehrere hundert Reisende warten auf ihr Gepäck

Insgesamt waren demnach 36 Flüge betroffen, mit denen etwa 3.600 Passagierinnen und Passagiere gereist seien. Da es rund 600 Gepäckstücke nicht richtig abgefertigt worden seien, seien folglich etwa 600 Reisende von den Problemen betroffen gewesen, hieß es vom Flughafen. Man bedauere die Auswirkungen der technischen Störung.

Flughafen empfiehlt Kontakt zur Airline

Die Mitarbeitenden des Flughafens und der zuständigen Dienstleister und Airlines arbeiten nun mit Hochdruck daran, betroffenen Passagieren ihr Gepäck schnellstmöglich nachzuliefern. Wer feststelle, dass sein Koffer nicht am Zielort angekommen sei, der solle sich am dortigen Flughafen an den sogenannten Lost and Found-Schalter oder an die jeweilige Fluggesellschaft wenden.