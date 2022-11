per Mail teilen

Auf dem Neckar ist am späten Donnerstagnachmittag bei Stuttgart-Untertürkheim ein größerer Ölfilm gemeldet worden. Das zog einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei nach sich.

Eine Zeugin hatte am Donnerstagnachmittag die Polizei alarmiert und berichtet, dass sich im Bereich der Schleuse und des Wehrs in Stuttgart-Untertürkheim ein Ölfilm befindet, so die Polizei. Einsatzkräfte vor Ort stellten fest, dass sich der Ölfilm über die gesamte Breite des Wehrs verteilt hatte.

Der Ölteppich hatte eine Größe von rund 150 auf 100 Meter, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen auf SWR-Nachfrage. Die hinzugerufene Feuerwehr dämmte den Ölteppich mit Schlingen ein und saugte das verunreinigte Wasser ab. Nach bisherigen Ermittlungen stammt das Öl aus einem defekten Container aus einem Schrottfahrzeug.

Feuerwehrboot und Polizeihubschrauber in Untertürkheim im Einsatz

Aufgrund der Größe des Kunststoffbehälters könne davon ausgegangen werden, so die Polizei, dass es sich bei dem Ölteppich um höchstens 25 Liter Öl gehandelt habe. Bei dem Vorfall kamen neben etlichen Feuerwehrfahrzeugen auch ein Boot sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.