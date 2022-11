Doppelhaushälfte in Waldenbuch brennt komplett aus

In Waldenbuch im Kreis Böblingen ist am Sonntagabend eine Doppelhaushälfte komplett ausgebrannt. Ein 56-jähriger Bewohner erlitt dabei leichte Verletzungen.

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr gingen bei der Polizei und der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen mehrere Notrufe über ein in Flammen stehendes Gebäude in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ein. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stellten sie fest, dass es in einer Doppelhaushälfte bereits auf mehreren Etagen brannte, so das zuständige Polizeipräsidium in Ludwigsburg.

Angrenzende Gebäude von Rettungskräften evakuiert

Die Bewohner des betreffenden Gebäudes, der angebauten Doppelhaushälfte und der angrenzenden Gebäude hatten diese bereits verlassen oder wurden von den Einsatzkräften aus ihren Häusern evakuiert. Das Feuer war gegen 23:00 Uhr gelöscht, vereinzelte Glutnester wurden in der Nacht gelöscht. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass auch Schäden an den Nachbargebäuden des brennenden Hauses entstanden.

Nach bisherigem Stand wurde der 56-jährige Bewohner des betroffenen Hauses leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Dessen Frau und die Nachbarin erlitten einen Schock und wurden vor Ort durch Rettungskräfte betreut.

700.000 Euro Sachschaden

Das Doppelhaus ist durch den Brand unbewohnbar, so die Polizei. Nachbarn erklärten sich bereit, die Bewohner bei sich aufzunehmen. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Gesamtsachschaden am Haus auf 700.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die angrenzende Straße für mehrere Stunden gesperrt. Die Ursache des Feuers ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt.