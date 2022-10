Fünf Verletzte bei Brand in Weil der Stadt

per Mail teilen

Bei einem Dachstuhlbrand in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) sind am Sonntagabend fünf Leute verletzt worden, eine Person davon schwer. Rund 120 Einsatzkräfte waren im Einsatz.

Der Brand war um 19:20 Uhr im Teilort Merklingen aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Zwei Jugendliche, eine 12-Jährige und ein 15-Jähriger, sowie drei Frauen im Alter von 20, 36 und 65 Jahren wurden verletzt. Die 36-Jährige kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ein Polizeisprecher erklärte gegenüber dem SWR, dass die Frau nicht mehr in Lebensgefahr schwebe.

Der Brand war gegen 20:30 Uhr unter Kontrolle und eine halbe Stunde später gelöscht. Bis kurz vor Mitternacht dauerten die Nachlöscharbeiten an. Unter anderem wurden per Drohne noch Glutnester entdeckt.

Haus nach Brand unbewohnbar

Die Schadenshöhe beziffern die Einsatzkräfte auf rund eine halbe Million Euro. Das betroffene Sechs-Parteien-Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde kümmerte sich um die Unterbringung der vom Brand betroffenen Personen, insgesamt lebten zwölf Personen in dem Gebäude. Spezialisten sollen nun die Ursache des Brandes klären. Zwischenzeitlich hatte ein Statiker Einsturzgefahr gemeldet, mittlerweile gilt die Statik allerdings nicht mehr als gefährdet.