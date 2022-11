Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof fängt Feuer

Die Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof ist am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Ein Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr - Brandursache war vermutlich ein Kurzschluss.

Am Stuttgarter Hauptbahnhof ist es am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gekommen. Nach Informationen der Bundespolizei war das Ziffernblatt der Uhr am Turm des Bonatz-Gebäudes am Nachmittag in Brand geraten. Video herunterladen (2,1 MB | MP4) Zeiger brannte, Teile fielen herunter Wie die Stuttgarter Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte, ging kurz nach 16 Uhr die Meldung ein, dass die Turmuhr brennt. Als der erste Löschzug eintraf, waren demnach "Flammen im Bereich eines Zeigers zu erkennen. Wie Augenzeugen berichteten, fielen kurz zuvor brennende Teile auf das tiefergelegene Dach des Bahnhofsgebäudes", so die Feuerwehr weiter. Die Einsatzkräfte kontrollierten der Mitteilung zufolge das Dach und das Innere des Bahnhofsturms und fanden keinen weiteren Schaden. "Das Ereignis beschränkte sich ausschließlich auf das Äußere der Turmuhr. Dieses wurde vorsorglich von außen über eine Drehleiter mit einem Wasserstrahl gekühlt." Feuerwehr und Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. SWR Valentin Beige Brandursache vermutlich ein Kurzschluss Zur Brandursache teilte die Feuerwehr mit, dass vermutlich ein "Kurzschluss in der Beleuchtungselektrik eines Zeigers" der Auslöser für das Feuer war. Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei Aus Sicherheitsgründen wurde der Fußgängertunnel zu den Gleisen des Hauptbahnhofs während des Einsatzes gesperrt. Einschränkungen im Bahnverkehr gab es nach Angaben der Feuerwehr nicht. Wegen der Rauchentwicklung war ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei am Hauptbahnhof vor Ort.