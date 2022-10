Der Stuttgarter Hauptbahnhof wird am Sonntag 100 Jahre alt. Der eigentliche Bahnhofsbau ist wegen Sanierungsarbeiten gesperrt, drumherum die S21-Großbaustelle. Wie kann da gefeiert werden?

Die Bahn will die 100-jährige Inbetriebnahme des Stuttgarter Hauptbahnhofs nicht groß feiern. Aber ein privat organisiertes Festkomitee aus "verkehrstechnisch und geschichtlich interessierten Bürgerinnen und Bürgern" hat am Wochenende ein Festprogramm vorbereitet. Geplant sind unter anderem Sonderfahrten mit historischen Zügen.

Am 23. Oktober 1922 ging der Stuttgarter Hauptbahnhof um 4:15 Uhr mit einem Zug nach Aalen in Betrieb, heißt es in einer von dem Festkomitee herausgegebenen Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum des heutigen Stuttgarter Hauptbahnhofs. Um 2 Uhr in derselben Nacht hatte der völlig überlastete Zentralbahnhof an der Bolzstraße in der Stuttgarter Innenstadt seinen Betrieb eingestellt.

Bauarbeiten während des Ersten Weltkriegs

Die Bauarbeiten hatten im Frühjahr 1914 begonnen. Wenige Monate später brach der Erste Weltkrieg aus. Die Bauarbeiten kamen von 1917 bis 1919 völlig zum Erliegen. Zieht man diese zwei Jahre ab, ergibt sich eine reine Bauzeit von sechs Jahren, so Hans-Jörg Jäkel, Vorsitzender des Festkomitees zum 100-jährigen Jubiläum. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch nicht der ganze Bahnhof fertig gebaut. In Betrieb gehen konnten die Gleise 9 bis 16, außerdem waren der Bahnhofsturm, der Südflügel und die große Schalterhalle fertig. Komplett fertig war der Hauptbahnhof mit allen 16 Gleisen am 19. Dezember 1927.

Am Samstag und Sonntag können Interessierte Sonderfahrten mit historischen Zügen wie dem "Roten Flitzer" machen. SWR Alexander Schweitzer

Jubiläum mit historischen Sonderzügen

Am Festwochenende vom 22. und 23. Oktober finden Sonderfahrten mit historischen Zügen statt. Zum Einsatz kommen drei Dampfloks, die Elektrolokomotive "Deutsches Krokodil", eine historische Diesellokomotive sowie der mehrteilige Schienenbus "Roter Flitzer". Dieser fährt allerdings nur am Sonntag. Geplant sind Fahrten nach Ludwigsburg, Esslingen, Korntal (Kreis Ludwigsburg), Stuttgart-Vaihingen und zum Abstellbahnhof. Bereits am Donnerstag fand im Stuttgarter Rathaus eine Festveranstaltung mit Vorträgen, historischen Fotos und einer Filmvorführung im Stuttgarter Rathaus statt. Eingeladen hatte das Festkomitee und die links-ökologische Fraktionsgemeinschaft Die FrAKTION.

Derzeit ist der Bonatzbau gesperrt. Er wird generalsaniert und soll fit für "die nächsten 100 Jahre" gemacht werden. Pressestelle DB PSU / Arnim Kilgus

Bahn will Jubiläum nicht groß feiern

Eine große Feier zum 100-jährigen Jubiläum ist aus Sicht der Bahn logistisch derzeit nicht möglich, sagt David Bösinger. Der Sprecher vom Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm begründet das mit den Bauarbeiten sowohl im Bonatzbau wie auch rund um die S21-Tieferlegung. Große Besucherveranstaltungen seien aus Sicherheitsgründen nicht im laufenden Baustellenbetrieb möglich. Deswegen würden beispielsweise auch die Tage der offenen Tür, ausschließlich in den Weihnachts- oder Osterferien stattfinden.

Sonderführungen durch den Bonatzbau

Dafür bietet der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm am Festwochenende stündliche Sonderführungen in den derzeit eigentlich wegen Sanierungsarbeiten gesperrten Bonatzbau an. Diese dauern drei Stunden und stehen unter dem Motto "gestern, heute, morgen". Dabei sehen Besucherinnen und Besucher wie weit die Umbauarbeiten fortgeschritten sind, können aber auch einen Blick in die Vergangenheit und außerdem in die Zukunft werfen. Dafür gibt es eine 3D-Animation im InfoTurmStuttgart direkt neben Gleis 16.

Lichtdurchflutet und mit zwei neuen Ebenen - so soll der Bonatzbau bei seiner Wiedereröffnung im Jahr 2025 aussehen. (Visualisierung) Pressestelle its-projekt.de/Agentur Plan B, Stuttgart

Auch die Miniaturwelten am Arnulf-Klett-Platz beteiligen sich an den Feiern zum Jubiläum. Zu sehen sind unter anderem Modelle des Stuttgarter Hauptbahnhofs aus verschiedenen Zeiten.

VCD gratuliert Hauptbahnhof Stuttgart zum 100-jährigen Jubiläum

Der ökologische Verkehrsclub Deutschland VCD würdigt den Stuttgarter Hauptbahnhof als eine "vorausschauende Planung", mit der die Erfordernisse des Bahnbetriebs rund 100 Jahre lang erfüllt werden konnten und außerdem als "zeitweilig pünktlichsten Großstadtbahnhof in Deutschland". Schon bei seiner Planung vor mehr als 100 Jahren sei darüber diskutiert worden, ob ein Kopf- oder Durchgangsbahnhof gebaut werde. Die Entscheidung sei damals für einen Kopfbahnhof gefallen, weil die Fahrgäste damit barrierefrei umsteigen könnten und sowieso über 90 Prozent der Fahrgäste das Ziel Stuttgart hätten oder dort in andere Züge umsteigen würden, so der VCD.

Bonatzbau soll 2025 wieder öffnen

Das Empfangsgebäude im denkmalgeschützten Bonatzbau wird derzeit grundsaniert. Es erhält ein stabilisierendes Tragwerk und zwei neue Ebenen. Im Jahr 2025 kann es mit der geplanten Einweihung der unterirdischen Durchgangsstation wieder genutzt werden, teilte die Deutsche Bahn mit. Dann soll sich auch der zurzeit abgebaute Mercedes-Stern wieder auf dem Bahnhofsturm drehen.

So soll der Bonatzbau nach Fertigstellung der Sanierung aussehen. (Visualisierung) Pressestelle its-projekt.de/Agentur Plan B, Stuttgart