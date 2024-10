Sie sollen sich nur ein einziges Mal getroffen haben - danach war der Mann tot: Die Polizei hat eine Frau festgenommen, die einen 46-Jährigen in Göppingen ermordet haben soll.

Am Samstag hat die Polizei - darunter auch Spezialkräfte - eine 25 Jahre alte Frau aus dem Großraum Stuttgart festgenommen. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitgeteilt. Die Frau soll vor wenigen Tagen einen Mann in seiner Wohnung im Göppinger Wohngebiet Schiefergrube getötet haben. Die Frau sitzt nun wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.

Treffen in Göppingen: Woher kannten sich die beiden?

Die mutmaßliche Täterin hat laut Polizei zugegeben, den 46-Jährigen in dessen Wohnung im Göppinger Gerokweg tödlich verletzt zu haben. Dabei sei auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Nach Angaben der Ermittler haben sich die Frau und ihr Opfer nur an diesem einen Mittwochabend getroffen. Einzelheiten, aus welchem Zusammenhang sich die beiden kannten, nannte die Polizei nicht. Die Polizei hatte nach dem Leichenfund eine Sonderkommission eingerichtet.

Staatsanwaltschaft prüft, ob Verdächtige psychisch krank ist

"Die Staatsanwaltschaft lässt die Beschuldigte forensisch-psychiatrisch begutachten", heißt es in der Mitteilung der Behörden. Die Ermittlungen gingen weiter. Es gebe im Moment jedoch keine Anhaltspunkte darauf, dass die Tat etwas mit einem Mord Anfang Oktober in einer Bar in Göppingen zu tun hat. Ein Mann war dort wohl mit einer Maschinenpistole erschossen worden. Zwei weitere Personen wurden bei dem Vorfall Anfang Oktober schwer verletzt.