31-Jähriger würgt Kontrolleur in der S-Bahn in Stuttgart

In einer S-Bahn in Stuttgart hat ein Fahrgast einen Fahrkartenkontrolleur gewürgt. Laut der Polizei war der 31-Jährige Fahrgast ohne gültiges Ticket in der S-Bahn unterwegs.

Als der Schwarzfahrer erwischt wurde, soll er erst versucht haben, dem Kontrolleur sein Prüfgerät zu entreißen und sei ihm anschließend an die Gurgel gegangen. Eine Kontrolleurin, die Fahrkarten im selben Abteil prüfte, reagierte sofort und versucht den Fahrgast von ihrem Kollegen wegzureißen. Gemeinsam schafften sie es, den 31-Jährigen unter Kontrolle bringen und an die Polizei zu übergeben. Gegen den Fahrgast wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Erschleichen von Leistungen ermittelt. Der Kontrolleur, der gewürgt wurde, blieb laut der Polizei unverletzt. Seine Kollegin wurde bei ihrem Eingriff leicht verletzt. Beide konnten ihren Dienst fortsetzen.