Der Blumenautomat in Stuttgart-West

Morgen ist Muttertag – wer sich noch keine Gedanken über ein Geschenk gemacht hat, für den ist es also höchste Zeit. Der Klassiker ist natürlich Blumen. Für alle die, die am Sonntag feststellen, dass sie vergessen haben einen Blumenstrauß zu kaufen, für die könnte ein Blumenautomat die letzte Rettung sein. So einen gibt es unter anderem in Stuttgart West.

Julia Georgii hat sich das für uns angeschaut.