Die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken aus Calw wird Schirmherrin beim diesjährigen Stuttgarter Christopher Street Day (CSD) und den Stuttgart Pride Kulturwochen.

Die Schirmherrschaft über den diesjährigen Christopher Street Day (CSD) und den "Stuttgart Pride" Kulturwochen übernimmt die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken. Das teilte der CSD-Verein am Montag mit. "Es ist mir eine große Ehre, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Ich freue mich jetzt schon riesig auf den Pride 2023", sagte Esken laut einer Mitteilung.

Der Stuttgarter CSD ist die größte Veranstaltung der Community von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, transidenten, transgender-, intersexuellen, nonbinären und queeren Personen (LSBTTIQ) in Baden-Württemberg.

Motto 2023 wird kommende Woche bekanntgegeben

Der CSD, auch "Stuttgart Pride" genannt, findet in diesem Jahr vom 7. bis 30. Juli statt. Höhepunkt wird die CSD-Demonstration durch Stuttgart am 29. Juli sein. Details und das Motto für 2023 wird der CSD-Verein bei seinem Neujahrempfang am 25. Februar in Stuttgart-Bad Cannstatt bekanntgeben.

Wofür stehen LGBTIQ und LSBTTIQ? LGBTIQ ist eine aus dem englischen Sprachraum übernommene Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Intersex, Queer. Daneben existieren ähnliche Abkürzungen, im Deutschen ebenfalls geläufig: LSBTTIQ für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, transsexuell, intersexuell und queer.

2022: Stuttgarter CSD-Parade größer als die in Berlin

Bei der CSD-Parade im letzten Jahr - der ersten regulären nach der Corona-Krise - nahmen 100 Formationen teil. Damit war die Stuttgarter Pride größer als der Berliner CSD. Mehrere hunderttausend Menschen sahen sich die Parade an. Schirmherrin 2022 war Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne).

Zur Person: Saskia Esken

Saskia Esken wurde in Stuttgart geboren und wuchs in Renningen (Kreis Böblingen) auf. Esken trat 1990 in die SPD ein und war von 2008 bis 2015 Vorsitzende des Ortsvereins Bad Liebenzell sowie von 2010 bis 2020 Vorsitzende des Kreisverbands Calw. Seit 2013 ist sie Mitglied des Bundestags, wo sie den Wahlkreis Calw/Freudenstadt vertritt. Von 2013 bis 2016 war Esken im Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg. 2019 wurde sie zusammen mit Norbert Walter-Borjans Bundesvorsitzende der SPD; seit 2021 hat sie das Amt gemeinsam mit Lars Klingbeil inne.