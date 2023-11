Fünfter Brand bei Paulinenpflege in Winnenden – Brandstiftung?

Feuerteufel unterwegs? Nach dem fünften Brand bei der Paulinenpflege in Winnenden, gehen die Ermittlungen der Polizei in alle Richtungen. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Bei der Paulinenpflege in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) hat es am Freitagnachmittag zum fünften Mal gebrannt. In einem Wohnhaus brannte der Dachstuhl aus. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner sind aber inzwischen anderweitig untergebracht. Es werde in alle Richtungen ermittelt und gefahndet, so ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Der Sachschaden des Brandes am Freitag beläuft sich auf ungefähr 250.000 Euro.

Genauere und weitere Informationen gebe es aus ermittlungstaktischen Gründen nicht, so der Sprecher. In den letzten Tagen gab es vier weitere Brände bei der Paulinenpflege in Winnenden rund um den Steinweg.

Den Anfang machte ein brennender Wäscheständer

Am Freitag den 3. November brannte ein Wäscheständer im Treppenhaus der Paulinenpflege. Durch das Feuer wurden auch die Wände, das Treppengeländer und ein Dachfenster beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Feuer in einem Mehrfamilienhaus der Paulinenpflege

Ein Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerken brannte am Samstag, den 4. November. Bei dem Feuerwehreinsatz musste das Gebäude evakuiert werden. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Polizei ging zu diesem Zeitpunkt von einem technischen Defekt aus.

Brand in Garage und danach erneut im Mehrfamilienhaus

Im Steinweg der Paulinenpflege wurde am Dienstagabend, den 7. November, in der Garage ein Brand gemeldet. Die Feuerwehr konnte nach Angaben der Polizei den Brand zügig löschen. In der Garage, die als Lagerhalle genutzt wurde, befanden sich unter anderem Holz und Kartonagen. Der Sachschaden belief sich nach Schätzungen auf 1.500 Euro.

Einige Stunden nach dem Garagenbrand kam es in den frühen Morgenstunden - also am Mittwoch den 8. November - zu einem weiteren Brand. Hierbei handelte es sich um die selbe Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in dem es bereits am Samstagabend, den 4. November, zu einem Brand gekommen war. Das Feuer konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr von den Anwohnern gelöscht werden. Die Polizei geht hier von einer Brandstiftung aus und ermittelt mögliche Zusammenhänge der einzelnen Fälle.