Eine junge Familie aus Backnang hat ihre Wohnung bei einem Brand verloren. Mittlerweile lebt sie in einer Übergangswohnung - doch die Kosten bereiten ihnen Schwierigkeiten.

Wie es ist, mitten in der Nacht das gesamte Hab und Gut zu verlieren, das hat Familie Feist aus Backnang-Maubach (Rems-Murr-Kreis) vor einer Woche am eigenen Leib erfahren. Ihre Wohnung wurde bei einem Brand zerstört. Nun braucht die bald vierköpfige Familie dringend Hilfe.

Familie Feist aus Backnang vor dem Wohnungsbrand. SWR

Feuer überrascht Familie in der Nacht

Nadine Feist wird diese Erinnerungen nicht so schnell vergessen: Mitten in der Nacht geht der Rauchmelder los. Sie glaubt zuerst an einen Fehlalarm, will den Rauchmelder schnell ausmachen, bevor ihr zweijähriger Sohn aufwacht. "Aber dann flogen Feuerteile durch die ganze Wohnung", erzählt sie.

So berichtete der SWR Anfang November über den Brand:

Die Löschversuche bleiben erfolglos. Also nimmt sie ihren Sohn und rettet sich in den Garten. Ihr Mann ruft die Feuerwehr, doch er liegt im Bett und kann sich nicht selbst in Sicherheit bringen. Denn seit einer missglückten Operation ist er querschnittsgelähmt und kann ohne fremde Hilfe nicht aufstehen. Wie seine Frau ist er kleinwüchsig und Nadine Feist zudem schwanger. Daher kann sie ihren Mann nicht heraustragen.

Ich hatte Angst, dass der Micha da drin verbrennt.

Nachbar rettet Mann und Rollstuhl

Es sind dramatische Szenen, die die junge Familie erleben muss. Mittendrin ist der zweijährige Jonnes, der ruhig im Garten wartet, während seine Mama nach Hilfe schreit. Die Nachbarn reagieren sofort. Ein Mann rettet Michael Feist aus der Wohnung und kann sogar noch den Rollstuhl vor den Flammen retten. "Ich bin ihm so dankbar, ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte", sagt Nadine Feist.

Michael Feist ist seit einer OP querschnittsgelähmt. SWR

Seit dem Brand sind Nadine und ihr Sohn Jonnes bei ihren Eltern untergebracht. Ihr Mann Michael kann hier aber nicht bleiben. Denn die Wohnung seiner Schwiegereltern ist nicht barrierefrei. So wohnt er seit Tagen in einem Pflegeheim. Das stört ihn nicht - nur die Entfernung zu seiner Familie macht ihm zu schaffen.

Wir brauchen eine barrierefreie Wohnung, um endlich wieder zusammen sein zu können.

Suche nach einer barrierefreien Wohnung

Eine rollstuhlgerechte Wohnung zu finden, ist nicht leicht. Der Wohnungsmarkt ist ohnehin schon angespannt. Michael Feist startet deshalb einen Aufruf über Social Media - mit Erfolg: Das Land Baden-Württemberg hat eine barrierefreie Wohnung bezugsfertig gemacht, die noch nicht vermietet wurde. Die Wohnung ist sogar mit einer Küche ausgestattet.

Familie Feist besichtigt die Übergangswohnung. SWR

Nun gilt es, die Wohnung, die als Zwischenlösung dienen soll, einzurichten. Doch seit dem Brand stellt sich den Feists ein neues Problem: Sie hatten zwar eine Gebäudeversicherung, jedoch keine Hausratsversicherung. Deshalb müssen sie die Einrichtungsgegenstände aus eigener Tasche bezahlen. Hinzu kommen die Miete für die Übergangswohnung sowie die übrigen Raten für die Eigentumswohnung. Diese muss nach dem Brand von Grund auf saniert werden. Wie sich herausgestellt hat, war wohl ein Defekt am neuen Akku des Staubsaugers die Ursache für das Feuer.