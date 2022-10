per Mail teilen

Der mutmaßliche Verursacher einer Serie von Brandstiftungen in Stuttgart-Stammheim war selbst Feuerwehrmann. Der 19-Jährige wurde am Wochenende festgenommen.

Der 19-jährige mutmaßliche Brandstifter sei freigestellt worden, und zwar unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe Ende September. Das teilte die Feuerwehr Stuttgart am Dienstag mit. Der 19-Jährige tatverdächtige ehemalige Feuerwehrmann soll in den vergangenen zwei Monaten mehrere Brände in Stuttgart-Stammheim gelegt haben.

Unter anderem soll der mutmaßliche Täter Palettenstapel und eine Papiermülltonne angezündet haben, die Flammen griffen in einem Fall auf die Produktionshalle einer Schreinerei über. Brandstiftung stehe den Werten und dem Selbstverständnis der Feuerwehr diametral entgegen, der im Raum stehende Verdacht wiege schwer, hieß es von der Stadt Stuttgart.