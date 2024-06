Brand in Dachgeschoss-Wohnung in Ludwigsburg

In Ludwigsburg hat ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus einen Schaden von rund einer halben Million Euro angerichtet. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Ein Rauchmelder hatte heute früh in der Dachgeschosswohnung des Hauses ausgelöst. Als die Rettungskräfte ankamen, stand der Dachstuhl schon komplett in Flammen. Der Bewohner der Wohnung konnte sich verletzt auf ein angebautes Nachbargebäude retten. Wegen der Hitze explodierte eine Gasflasche im Haus, die das Gebäude stark beschädigte. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Die 25 Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Polizeiangaben nicht mehr zurück in ihre Wohnungen, sie wurden größtenteils von der Stadt untergebracht. Außerdem mussten wegen des Feuers mehr als 60 Bewohner aus Nachbargebäuden ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Für sie wurde eine Sammelstelle eingerichtet.