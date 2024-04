Ein 24-Jähriger hat im Engelbergtunnel auf der A81 bei Gerlingen die Kontrolle über einen Ferrari verloren. An dem teuren Sportwagen entstand ein sehr hoher Schaden.

Auf der A81 bei Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) hat ein junger Mann am Wochenende mitten im Engelbergtunnel die Kontrolle über einen italienischen Sportwagen verloren. Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. Der 24-jährige Fahrer wurde verletzt.

Der Mann war am Sonntagmorgen mit dem Ferrari in Richtung Stuttgart unterwegs, als er die Kontrolle über das Auto verlor - warum ist noch unklar. Der Sportwagen krachte erst gegen die linke, dann gegen die rechte Tunnelwand. Der 24-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Andere Autofahrer seien nicht am Unfall beteiligt gewesen, so die Polizei.

Schaden von mehreren hunderttausend Euro

Am Ferrari selbst entstand ein hoher Sachschaden. Die Polizei geht von mehreren hunderttausend Euro aus. Das Auto habe zum Verkauf gestanden, so ein Polizeisprecher. Im Internet sei der Wagen für mehrere Millionen Euro von einem Händler angeboten worden. Nach dem Unfall war der Oldtimer nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Für die Unfallaufnahme, Bergung des Sportwagens und Reinigung der Fahrbahn mussten mehrere Fahrstreifen im Tunnel für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden.