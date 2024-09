Ein Auto ist in Stuttgart-Bad Cannstatt mehrere hundert Meter rückwärts gerollt - mit einer Frau auf dem Beifahrersitz. Der Wagen kam erst im Gleisbett zum Stehen.

Die Beifahrerin eines Wagens ist am Samstag mehrere hundert Meter rückwärts gerollt. Nachdem sich das Auto an einer Firmenzufahrt in Bewegung gesetzt hatte, versuchte sie "noch mittels Lenkbewegungen gegenzusteuern", so die Polizei. Doch erst im Gleisbett in der Nähe der Stadtbahn-Haltestelle Glockenstraße kam das Auto den Angaben zufolge zum Stehen. Die 35-Jährige blieb demnach unverletzt.

Fahrer war wohl unachtsam

Begonnen hatte alles damit, dass der Fahrer den Wagen in der Pragstraße abgestellt hatte. Die Polizei vermutet, dass er beim Aussteigen einen Fehler bei der Bedienung gemacht hat – also möglicherweise nicht die Handbremse angezogen hat. Der 56-Jährige versuchte laut Polizei noch vergeblich, das Auto aufzuhalten, doch es rollte nach hinten auf die Pragstraße. Dabei verletzte sich der Mann leicht am Fuß.

Auto blockiert Stadtbahngleise in Bad Cannstatt

Wegen des Unfalls war der Schienenverkehr bis 11 Uhr in beide Richtungen unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.