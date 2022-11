Ein Auto ist in Stuttgart am Freitagabend mit einem Krankenwagen kollidiert. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie waren gleichzeitig in eine Kreuzung gefahren.

In Stuttgart-Zuffenhausen hat es am Freitagabend einen Unfall mit einem Krankenwagen gegeben, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen war. Der Fahrer eines Jeeps hatte den Krankenwagen offenbar übersehen. Patient bleibt unverletzt Nach Polizeiangaben war der Autofahrer auf einer Kreuzung mit dem Krankenwagen kollidiert. Ein Patient und ein Rettungssanitäter im hinteren Bereich des Krankenwagens blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Warum der Schaden so hoch ausgefallen ist, war der Polizei zunächst nicht bekannt.