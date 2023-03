Antrittsbesuch des ukrainischen Botschafters in Stuttgart

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev hat am Dienstag die Landeshauptstadt besucht. Thema war unter anderem die weitere Zusammenarbeit mit Stuttgart.

Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev ist am Dienstag zu einem Antrittsbesuch in Stuttgart gewesen. Der Botschafter und die Sozial-Bürgermeisterin Alexandra Sußmann haben sich über die neu gegründete Solidaritätspartnerschaft zwischen Stuttgart, Chmelnyzkyj (Ukraine), Dresden und Straßburg (Frankreich) sowie über die Situation mit Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Stadt Stuttgart und weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausgetauscht.

Probleme bei der Unterbringung von Geflüchteten

Dem SWR sagte Makeiev, bei seinem Besuch gehe es nicht nur um Waffen, die NATO oder die EU-Mitgliedschaft: "Es geht mir in erster Linie um meine Mitbürger, um die Schutzsuchenden überall in Deutschland. Wie die untergebracht sind, ob sie Zugang zum Arbeitsmarkt haben, ob die Kinder eingeschult sind und ob sie sich hier in Deutschland sicher fühlen."

Bei der Unterbringung der Geflüchteten in Stuttgart gebe es noch einige Probleme, so der Botschafter. "Viele ukrainische Bürger haben leider nach vielen Monaten immer noch keine Aufenthaltsbewilligung bekommen. Wir haben das heute gründlich besprochen", sagte er. Makeiev hoffe jetzt sehr, dass diese Prozeduren zügig abgeschlossen werden können.

Eintrag in das Goldene Buch

Bei seinem Besuch trug er sich auch in das Goldene Buch der Stadt Stuttgart ein. Makeiev wurde im September 2022 von Präsident Wolodymyr Selenskyj zum Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland ernannt. Im Oktober trat er sein diplomatisches Amt in Berlin an.